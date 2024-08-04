Олександр Хижняк здолав дворазового олімпійського чемпіона і став фіналістом Олімпіади

Український боксер Олександр Хижняк вийшов до фіналу Олімпіади-2024!

Олександр виграв поєдинок 1/2 фіналу у ваговій категорії до 80 кг.

Суперником українця у півфіналі був Арлен Лопес із Куби, дворазовий олімпійський чемпіон (2016, 2020).

Це був дуже складний бій. Хижняк програв перший раунд на записках суддів (1:4), а потім виграв другу трихвилинку (3:2) та забрав начисто третій раунд (5:0).

За підсумками трьох раундів судді віддали перемогу українському боксеру розділеним рішенням суддів (3:2).

Суперником Хижняка у фіналі 7 серпня стане Нурбек Оралбай з Казахстану, який у півфіналі переміг Крістіана Піналеса з Домініканської Республіки (3:2).

Раніше в 1/8 фіналу Олександр переміг Пилипа Акілова з Угорщини, уродженця України (4:0), а в 1/4 фіналу взяв гору над Вандерлеєм Перейрою з Бразилії (5:0).

На Олімпіаді-2020 у Токіо Хижняк завоював срібну медаль у ваговій категорії до 75 кг. // sport.ua