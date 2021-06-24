Результаты и расписание ЕВРО-2020 вплоть до финала
Календарь и результаты финальной стадии ЕВРО-2020, которая проходит в 11 городах. Всюду указано киевское время.
Обновленное расписание был утверждено Исполнительным комитетом УЕФА 17 июня 2020 года. Турнир проходит с 11 июня по 11 июля 2022 года. ЕВРО-2020 пришлось перенести в марте из-за вспышки COVID-19. Новый список принимающих городов был утвержден исполкомом УЕФА 23 апреля 2022 года.
Групповой этап
11 июня
Группа A: Турция — Италия 0:3 (Рим)
12 июня
Группа A: Уэльс — Швейцария 1:1 (Баку)
Группа B: Дания — Финляндия 0:1 (Копенгаген)
Группа B: Бельгия — Россия 3:0 (Санкт-Петербург)
13 июня
Группа D: Англия — Хорватия 1:0 (Лондон)
Группа C: Австрия — Северная Македония 3:1 (Бухарест)
Группа C: Нидерланды — Украина 3:2 (Амстердам)
14 июня
Группа D: Шотландия — Чехия 0:2 (Глазго)
Группа E: Польша — Словакия 1:2 (Санкт-Петербург)
Группа E: Испания — Швеция 0:0 (Севилья)
15 июня
Группа F: Венгрия — Португалия 0:3 (Будапешт)
Группа F: Франция — Германия 1:0 (Мюнхен)
16 июня
Группа B: Финляндия — Россия 0:1 (Санкт-Петербург)
Группа A: Турция — Уэльс 0:2 (Баку)
Группа A: Италия — Швейцария 3:0 (Рим)
17 июня
Группа C: Украина — Северная Македония 2:1 (Бухарест)
Группа B: Дания — Бельгия 1:2 (Копенгаген)
Группа C: Нидерланды — Австрия 2:0 (Амстердам)
19 июня
Группа E: Швеция — Словакия 1:0 (Санкт-Петербург)
Группа D: Хорватия — Чехия 1:1 (Глазго)
Группа D: Англия — Шотландия 0:0 (Лондон)
19 июня
Группа F: Венгрия — Франция 1:1 (Будапешт)
Группа F: Португалия — Германия 2:4 (Мюнхен)
Группа E: Испания — Польша 1:1 (Севилья)
20 июня
Группа A: Италия — Уэльс 1:0 (Рим)
Группа A: Швейцария — Турция 3:1 (Баку)
22 июня
Группа C: Северная Македония — Нидерланды 0:3 (Амстердам)
Группа C: Украина — Австрия 1:0 (Бухарест)
Группа B: Россия — Дания 1:4 (Копенгаген)
Группа B: Финляндия — Бельгия 0:2 (Санкт-Петербург)
22 июня
Группа D: Чехия — Англия 0:1 (Лондон)
Группа D: Хорватия — Шотландия 3:1 (Глазго)
23 июня
Группа E: Словакия — Испания 0:5 (Севилья)
Группа E: Швеция — Польша 3:2 (Санкт-Петербург)
Группа F: Германия — Венгрия 2:2 (Мюнхен)
Группа F: Португалия — Франция 2:2 (Будапешт)
Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выходят в плей-офф.
24 и 25 июня — дни отдыха
ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
26 июня
1: Уэльс — Дания (19:00, Амстердам)
2: Италия — Австрия (22:00, Лондон)
27 июня
3: Нидерланды — Чехия (19:00, Будапешт)
4: Бельгия — Португалия (22:00, Севилья)
28 июня
5: Хорватия — Испания (19:00, Копенгаген)
6: Франция — Швейцария (22:00, Бухарест)
29 июня
7: Англия — Германия (19:00, Лондон)
8: Швеция — Украина (22:00, Глазго)
30 июня и 1 июля — дни отдыха
Четвертьфиналы
2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (19:00, Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (22:00, Мюнхен)
3 июля
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (19:00, Баку)
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (22:00, Рим)
4 и 5 июля — дни отдыха
Полуфиналы
6 июля
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (22:00, Лондон)
7 июля
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (22:00, Лондон)
8, 9, 10 июля — дни отдыха
Финал
11 июля
Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон)
Источник: УЕФАTweet