Результаты и расписание ЕВРО-2020 вплоть до финала

Календарь и результаты финальной стадии ЕВРО-2020, которая проходит в 11 городах. Всюду указано киевское время.

Обновленное расписание был утверждено Исполнительным комитетом УЕФА 17 июня 2020 года. Турнир проходит с 11 июня по 11 июля 2022 года. ЕВРО-2020 пришлось перенести в марте из-за вспышки COVID-19. Новый список принимающих городов был утвержден исполкомом УЕФА 23 апреля 2022 года.

Групповой этап

11 июня

Группа A: Турция — Италия 0:3 (Рим)

12 июня

Группа A: Уэльс — Швейцария 1:1 (Баку)

Группа B: Дания — Финляндия 0:1 (Копенгаген)

Группа B: Бельгия — Россия 3:0 (Санкт-Петербург)

13 июня

Группа D: Англия — Хорватия 1:0 (Лондон)

Группа C: Австрия — Северная Македония 3:1 (Бухарест)

Группа C: Нидерланды — Украина 3:2 (Амстердам)

14 июня

Группа D: Шотландия — Чехия 0:2 (Глазго)

Группа E: Польша — Словакия 1:2 (Санкт-Петербург)

Группа E: Испания — Швеция 0:0 (Севилья)

15 июня

Группа F: Венгрия — Португалия 0:3 (Будапешт)

Группа F: Франция — Германия 1:0 (Мюнхен)

16 июня

Группа B: Финляндия — Россия 0:1 (Санкт-Петербург)

Группа A: Турция — Уэльс 0:2 (Баку)

Группа A: Италия — Швейцария 3:0 (Рим)

17 июня

Группа C: Украина — Северная Македония 2:1 (Бухарест)

Группа B: Дания — Бельгия 1:2 (Копенгаген)

Группа C: Нидерланды — Австрия 2:0 (Амстердам)

19 июня

Группа E: Швеция — Словакия 1:0 (Санкт-Петербург)

Группа D: Хорватия — Чехия 1:1 (Глазго)

Группа D: Англия — Шотландия 0:0 (Лондон)

19 июня

Группа F: Венгрия — Франция 1:1 (Будапешт)

Группа F: Португалия — Германия 2:4 (Мюнхен)

Группа E: Испания — Польша 1:1 (Севилья)

20 июня

Группа A: Италия — Уэльс 1:0 (Рим)

Группа A: Швейцария — Турция 3:1 (Баку)

22 июня

Группа C: Северная Македония — Нидерланды 0:3 (Амстердам)

Группа C: Украина — Австрия 1:0 (Бухарест)

Группа B: Россия — Дания 1:4 (Копенгаген)

Группа B: Финляндия — Бельгия 0:2 (Санкт-Петербург)

22 июня

Группа D: Чехия — Англия 0:1 (Лондон)

Группа D: Хорватия — Шотландия 3:1 (Глазго)

23 июня

Группа E: Словакия — Испания 0:5 (Севилья)

Группа E: Швеция — Польша 3:2 (Санкт-Петербург)

Группа F: Германия — Венгрия 2:2 (Мюнхен)

Группа F: Португалия — Франция 2:2 (Будапешт)

Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выходят в плей-офф.

24 и 25 июня — дни отдыха

ПЛЕЙ-ОФФ

AFP via Getty Images

1/8 финала

26 июня

1: Уэльс — Дания (19:00, Амстердам)

2: Италия — Австрия (22:00, Лондон)

27 июня

3: Нидерланды — Чехия (19:00, Будапешт)

4: Бельгия — Португалия (22:00, Севилья)

28 июня

5: Хорватия — Испания (19:00, Копенгаген)

6: Франция — Швейцария (22:00, Бухарест)

29 июня

7: Англия — Германия (19:00, Лондон)

8: Швеция — Украина (22:00, Глазго)

30 июня и 1 июля — дни отдыха

Четвертьфиналы

2 июля

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 — победитель матча 5 (19:00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 — победитель матча 2 (22:00, Мюнхен)

3 июля

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 — победитель матча 3 (19:00, Баку)

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 — победитель матча 7 (22:00, Рим)

4 и 5 июля — дни отдыха

Полуфиналы

6 июля

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 — победитель четвертьфинала 2 (22:00, Лондон)

7 июля

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 — победитель четвертьфинала 3 (22:00, Лондон)

8, 9, 10 июля — дни отдыха

Финал

11 июля

Победитель полуфинала 1 — победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон)

Источник: УЕФА