Румыния озвучила правила въезда для украинских болельщиков, которые хотят попасть на Евро-2020

Украина в Бухаресте сыграет против Австрии и Северной Македонии.

Правительство Румынии опубликовало условия для болельщиков, которые хотят посетить поединки чемпионата Европы по футболу в Бухаресте. Напомним, что там команда Андрея Шевченко проведет две игры.

Об этом сообщает Украинская ассоциация футбола.

С первого июня для пересечения границы Румынии отменяется разный подход для граждан с красной, желтой и зеленой зон.

Иностранцы, которые планируют ехать в Бухарест во время Евро-2020, обязаны иметь с собой:

— паспорт вакцинации (процедура должна состояться минимум за 10 дней до въезда в Румынию), или

— справку о наличии антител типа IgG (тест должен быть проведен максимум за 14 дней до въезда в Румынию), или

— отрицательный ПЛР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до въезда в Румынию.

Стоит отметить, что эти правила распространяются на болельщиков, которые планируют ехать именно на турнир и планируют находиться в Бухаресте не более 72 часов.

Иностранцы, которые приедут из красной зоны и не покинут территорию Румынии в течение трех дней, на четвертый день сядут на карантин на 14 дней по адресу, заявленному для проживания при въезде в страну. К «красным» странам относят те, где в течение последних 14 дней уровень случаев COVID-19 превышает 3 на 1000 жителей. // УНИАН