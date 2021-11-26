За выход на ЧМ-2022 Украина поборется сначала с Шотландией: результаты жеребьевки

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За выход на ЧМ2022 Украина поборется сначала с Шотландией: результаты жеребьевки

В результате жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе, сборная Украины узнала своего соперника. Им стала сборная Шотландии.

В случае победы в этом матче, Украина сыграет против победителя пары Уэльс — Австрия и снова в гостях, так распорядился жребий.

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.

Президент УЕФА Александер Чеферин также пожелал удачи командам в стыковых матчах, указав на участие Португалии и Италии в этих играх как на показатель силы европейских команд, участвовавших в отборочном цикле. Кстати, в результате жребия, одна из этих команд не поедет на ЧМ. Сборные Италии и Португалии попали в полуфинальный путь C стыковых матчей ЧМ-2022. Это означает, что эти команды могут сыграть в финале стыков, если одержат победы в своих полуфиналах.

Сборная Шотландии, выдавшая победную серию из шести матчей, не играла на чемпионатах мира с 1998 года. На том турнире команда Крейга Брауна провела три матча — уступила действующим на тот момент чемпионам мира бразильцам (1:2), сыграла вничью с Норвегией и крупно проиграла Марокко (0:3).

Формат плей-офф отбора ЧМ-2022 в зоне УЕФА

Согласно регламенту плей-офф европейской квалификации, шесть вторых команд отборочных групп с лучшим рейтингом были сеяными (корзина 1). При этом для рейтинга не учитывались их матчи против шести команд в каждой группе.

Рейтинг сформирован по критериям в следующей последовательности:

  1. большее количество набранных очков;
  2. лучшая разница мячей;
  3. большее количество забитых мячей;
  4. большее количество забитых мячей в гостях;
  5. большее количество побед;
  6. большее количество побед в гостях;
  7. меньшая сумма дисциплинарных баллов на основе желтых и красных карт, полученных игроками и представителями команды (красная карта — три очка, желтая карточка — одно очко, изъятие за две желтые карточки в одном матче — три очка);
  8. стартовый рейтинг в Лиге наций УЕФА-2020/2021.

Рейтинг вторых мест

Сборная группа И В Н П М О
1. Португалия А 8 5 2 1 17-6 17
2. Шотландия F 8 5 2 1 14-7 17
3. Италия С 8 4 4 0 13-2 16
4. Россия Н 8 5 1 2 14-5 16
5. Швеция В 8 5 0 3 12-6 15
6. Уэльс Е 8 4 3 1 14-9 15
7. Турция G 8 4 3 1 18-16 15
8. Польша И 8 4 2 2 18-10 14
9. Северная Македония J 8 3 3 2 14-11 12
10. Украина D 8 2 6 0 11-8 12

Шесть сеяных команд получили право провести полуфинал на своем поле. Для финалов была отдельная жеребьевка.

Участники плей-офф в зоне УЕФА

Корзина 1:  Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.

Корзина 2:  Турция, Польша, Северная Македония, Украина , Австрия, Чехия.

Украина и Россия были разведены между собой.

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