За выход на ЧМ-2022 Украина поборется сначала с Шотландией: результаты жеребьевки
В результате жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе, сборная Украины узнала своего соперника. Им стала сборная Шотландии.
В случае победы в этом матче, Украина сыграет против победителя пары Уэльс — Австрия и снова в гостях, так распорядился жребий.
Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.
Президент УЕФА Александер Чеферин также пожелал удачи командам в стыковых матчах, указав на участие Португалии и Италии в этих играх как на показатель силы европейских команд, участвовавших в отборочном цикле. Кстати, в результате жребия, одна из этих команд не поедет на ЧМ. Сборные Италии и Португалии попали в полуфинальный путь C стыковых матчей ЧМ-2022. Это означает, что эти команды могут сыграть в финале стыков, если одержат победы в своих полуфиналах.
Сборная Шотландии, выдавшая победную серию из шести матчей, не играла на чемпионатах мира с 1998 года. На том турнире команда Крейга Брауна провела три матча — уступила действующим на тот момент чемпионам мира бразильцам (1:2), сыграла вничью с Норвегией и крупно проиграла Марокко (0:3).
Формат плей-офф отбора ЧМ-2022 в зоне УЕФА
Согласно регламенту плей-офф европейской квалификации, шесть вторых команд отборочных групп с лучшим рейтингом были сеяными (корзина 1). При этом для рейтинга не учитывались их матчи против шести команд в каждой группе.
Рейтинг сформирован по критериям в следующей последовательности:
- большее количество набранных очков;
- лучшая разница мячей;
- большее количество забитых мячей;
- большее количество забитых мячей в гостях;
- большее количество побед;
- большее количество побед в гостях;
- меньшая сумма дисциплинарных баллов на основе желтых и красных карт, полученных игроками и представителями команды (красная карта — три очка, желтая карточка — одно очко, изъятие за две желтые карточки в одном матче — три очка);
- стартовый рейтинг в Лиге наций УЕФА-2020/2021.
Рейтинг вторых мест
|Сборная
|группа
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Португалия
|А
|8
|5
|2
|1
|17-6
|17
|2. Шотландия
|F
|8
|5
|2
|1
|14-7
|17
|3. Италия
|С
|8
|4
|4
|0
|13-2
|16
|4. Россия
|Н
|8
|5
|1
|2
|14-5
|16
|5. Швеция
|В
|8
|5
|0
|3
|12-6
|15
|6. Уэльс
|Е
|8
|4
|3
|1
|14-9
|15
|7. Турция
|G
|8
|4
|3
|1
|18-16
|15
|8. Польша
|И
|8
|4
|2
|2
|18-10
|14
|9. Северная Македония
|J
|8
|3
|3
|2
|14-11
|12
|10. Украина
|D
|8
|2
|6
|0
|11-8
|12
Шесть сеяных команд получили право провести полуфинал на своем поле. Для финалов была отдельная жеребьевка.
Участники плей-офф в зоне УЕФА
Корзина 1: Португалия, Шотландия, Италия, Россия, Швеция, Уэльс.
Корзина 2: Турция, Польша, Северная Македония, Украина , Австрия, Чехия.
Украина и Россия были разведены между собой.