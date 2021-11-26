За выход на ЧМ-2022 Украина поборется сначала с Шотландией: результаты жеребьевки

В результате жеребьевки, которая состоялась в штаб-квартире УЕФА в Цюрихе, сборная Украины узнала своего соперника. Им стала сборная Шотландии.

В случае победы в этом матче, Украина сыграет против победителя пары Уэльс — Австрия и снова в гостях, так распорядился жребий.

Полуфинальные матчи плей-офф пройдут 24-25 марта 2022 года, а финалы состоятся 28-29 марта.