«Шахтер» узнал соперника в отборе Лиги чемпионов

В понедельник, 19 июля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов, по итогам которой своего соперника узнал донецкий «Шахтер». Подопечные итальянца Роберто де Дзерби, будучи при жеребьевке «сеянными», сразятся с бельгийским «Генком». Первый поединок горняки проведут 3 или 4 августа на выезде, ответный — 10 августа дома.

Другие пары третьего этапа квалификации Лиги чемпионов сформировали:

«Путь представителей лиг»

«Спартак» (Россия) — «Бенфика» (Португалия)

ПСВ «Эйндховен» (Нидерланды) / «Галатасарай» (Турция) — «Селтик» (Шотландия) / «Мидтьюлланд» (Дания)

«Монако» (Франция) — «Рапид» (Австрия) / «Спарта» (Чехия)

«Путь чемпионов»

«Динамо» (Хорватия) / «Омония» (Кипр) — «Легия» (Польша) / «Флора» (Эстония)

«Олимпиакос» (Греция) / «Нефтчи» (Азербайджан) — «Мура» (Словения) / «Лудогорец» (Болгария)

«Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) / «Клуж» (Румыния) — «Слован» (Словакия) / «Янг Бойз» (Швейцария)

«Кайрат» (Казахстан) / «Црвена Звезда» (Сербия) — «Алашкерт» (Армения) / «Шериф» (Молдова)

«Мальме» (Швеция) / ХИК (Финляндия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

«Ференцварош» (Венгрия) — «Жальгирис» (Литва) / «Славия» (Чехия)

Отметим, что жеребьевка пар раунда плей-офф ЛЧ состоится 2 августа. // Юрий САЙ, «ФАКТЫ»