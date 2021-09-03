Україна здобула ще одне «золото» Паралімпіади в плаванні

Українська команда на Паралімпіаді-2020 завоювала ще одну золоту медаль у плаванні. Паралімпійським чемпіоном Токіо став Денис Остапченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

«Денис Остапченко переміг на дистанції 200 метрів вільним стилем серед чоловіків в категорії S3 з результатом часом 3:21,62 хвилини», — йдеться в повідомленні. Срібним і бронзовими призерами стали мексиканці Дієго Лопес Діас і Хесус Ернандес. Відзначимо, до цього Остапченко в Токіо брав срібні та бронзові медалі.