Україна здобула ще одне «золото» Паралімпіади в плаванні

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Українська команда на Паралімпіаді-2020 завоювала ще одну золоту медаль у плаванні. Паралімпійським чемпіоном Токіо став Денис Остапченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

Україна взяла ще одне "золото" Паралімпіади в плаванні

Фото: плавець Денис Остапченко (GettyImages)

«Денис Остапченко переміг на дистанції 200 метрів вільним стилем серед чоловіків в категорії S3 з результатом часом 3:21,62 хвилини», — йдеться в повідомленні.

Срібним і бронзовими призерами стали мексиканці Дієго Лопес Діас і Хесус Ернандес.

Відзначимо, до цього Остапченко в Токіо брав срібні та бронзові медалі.

Нагадаємо, сьогодні українець Максим Кріпак взяв вже п’яте «золото» Паралімпіади з черговим рекордом.

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