Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу
24 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Процедуру провели экс-футболист «Динамо» Владислав Ващук и звезда украинского дзюдо Дарья Билодид.
Отметим, что «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла» начинают с этой стадии свой путь в турнире. В предыдущих раундах эти клубы отдыхали.
Результаты жеребьевки
«Металлист 1925» — «Александрия»
«Мариуполь» — «Динамо»
«Альянс» — «Львов»
«Верес» — «Ворскла»
«Рух» — «Заря»
ЛНЗ — «Днепр-1»
«Черноморец» — «Шахтер»
«Металлист» — «Колос»Tweet