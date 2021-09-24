24 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Процедуру провели экс-футболист «Динамо» Владислав Ващук и звезда украинского дзюдо Дарья Билодид.

Отметим, что «Динамо», «Шахтер», «Заря», «Колос» и «Ворскла» начинают с этой стадии свой путь в турнире. В предыдущих раундах эти клубы отдыхали.

Результаты жеребьевки

«Металлист 1925» — «Александрия»

«Мариуполь» — «Динамо»

«Альянс» — «Львов»

«Верес» — «Ворскла»

«Рух» — «Заря»

ЛНЗ — «Днепр-1»

«Черноморец» — «Шахтер»

«Металлист» — «Колос»

УНИАН