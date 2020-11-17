Матч Швейцария – Украина под угрозой: в нашей сборной еще 3 положительных теста на COVID-19

У трех футболистов сборной Украины обнаружили коронавирус COVID-19. В связи с этим матч Швейцария — Украина под угрозой.

Об этом сообщили в Украинской ассоциации футбола.

Так, согласно полученным утром результатам ПЦР-тестирования, проведенного вчера вечером, положительными оказались четыре теста – игроков Руслана Малиновского, Сергея Кривцова, Жуниора Мораеса и тренера по физподготовке Ивана Баштового.

Отмечается, что Кривцов, Мораес и Баштовой совсем недавно переболели коронавирусом, и у них в организме есть антитела, которые фактически делают невозможным повторное заболевание в данный момент.

УЕФА, учитывая этот факт, допускает Кривцова и Мораеса к игре, однако местные власти запрещают участие игроков в командных событиях.

Ожидая окончательного решения, сборная Украины выехала на утреннюю тренировку без Кривцова, Мораеса и Малиновского. Вопрос возможного участия Кривцова и Мораеса в игре остается в плоскости переговоров УЕФА и местных властей кантона Люцерн.

“Полчаса назад началось матчевое совещание. УЕФА надеется, что матч состоится. Все зависит от решения местных властей”, – добавили в УАФ. // Буквы