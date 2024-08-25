«Спорт» супержердин? Швед Дюплантіс вдруге за місяць покращив світовий рекорд

У неділю, 25 серпня, шведський легкоатлет Арман Дюплантіс встановив новий світовий рекорд у стрибках із жердиною.

На етапі Діамантової ліги в Польщі 24-річний Дюплантіс показав результат 6,26 м, тим самим побивши свій попередній рекорд (6,25 м), який він встановив 5 серпня на Олімпіаді-2024. Це його десятий світовий рекорд поспіль.

MONDO DUPLANTIS YOU ABSOLUTE LEGEND THAT’S INSANEEEEE! NEW WORLD RECORD!! pic.twitter.com/ZMlApoTkaT — kat (@katriz__) August 25, 2024

Нагадаємо, 2020-го року саме Дюплантіс подолав висоту 6,15 метра і побив рекорд українця Сергія Бубки (6,14 метра), який тримався з 1994 року.

Дюплантіс є легендарним легкоатлетом, неодноразовим чемпіоном світу та Європи та дворазовим олімпійським чемпіоном. // Дзеркало тижня