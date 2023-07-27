Спортивная обувь и профилактика травм: защита стопы и суставов во время тренировок

Как профессиональные, так и начинающие футболисты не обходятся без специализированной обуви. В отличие от обычной у нее есть шипы на подошве, а мысок достаточно усилен. Хорошая пара с нужными свойствами обязательна для тренировок и соревнований. Этот важный элемент экипировки улучшает сцепление, поддерживает лодыжку, обеспечивает комфорт и безопасность, минимизируя риск травмирования.

Каким он бывает и что следует учитывать при выборе, рассказывают эксперты.

Актуальные разновидности

В ассортименте ведущих производителей встречаются модели самого разного назначения. Например, для зала, игры в футбол на улице или на бетонном покрытии предназначены футзалки. Их отличительная черта — отсутствие характерных подошвенных выступов. Они плоские, зато со специальным протектором для отличной цепкости и вместе с тем свободы движений. На уличную площадку без травы рассчитаны так называемые «шиповки», а для асфальта, щебня и утоптанного грунта используются «сороконожки». Подходящий вариант подбирают для спорта, тренировок или матчей, для бега или, к примеру, спортивной ходьбы. Некоторые версии настолько удачно сочетают функциональность со стилем, что гармонично вписываются в будничный образ.

Тонкости подбора

Всевозможные мужские бутсы представлены в коллекциях Puma, CR7 Cristiano Ronaldo, Kelme, Lotto, Caroc, Mizuno и других брендов. Все они различаются по нескольким ключевым аспектам:

Размер. Детские варьируются в среднем от 25-го до 37-го, взрослые — в пределах 38–48.

Цвет. Начиная белыми, синими и черными оттенками и заканчивая желтыми, зелеными и красными. При этом распространены яркие контрастные сочетания, вытесняющие однотонность.

Материал. Традиционные линейки не лишены кожаной классики. Она мягкая, эластичная и полностью принимает форму ноги. Модели подешевле изготавливаются из экокожи, но практически не уступают по качеству. Также распространены замшевые аналоги и комбинированные, например с тонким текстильным верхом.

Сезон. Футбольные бутсы сегодня предлагаются в широком ассортименте и для лета, и для весны/осени, а еще есть особые демисезонные и адаптированные к капризам погоды.

Особенности современных моделей

После многолетнего периода трансформации бутсы превратились в сложные высокотехнологичные изделия, оснащенные:

сетчатым язычком для удобной посадки и внешней привлекательности;

интегрированной пяткой для улучшенной поддержки и прочной фиксации;

сверхмягким верхом и прострочкой в основных зонах контакта для придания реального импульса;

технологией KINGForm для улучшенного касания и повышенной отзывчивости;

корпусом из вспененного EVA для поглощения ударной нагрузки;

укрепленным мыском, прошитым водоотталкивающей нитью;

оптимальной линией сгиба между пяткой и стопой для предотвращения возможных растяжений;

вентиляционными окошками из синтетической сетки.

Каждая деталь брендовых образцов продумана для повышенной защиты от травм и достижения высоких результатов.