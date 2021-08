Українські паралімпійці здобули ще два «золота» Ігор-2020

Українські спортсмени здобули ще дві золоті нагороди на Паралімпійських іграх у Токіо. Таким чином в активі нашої збірної вже 10 нагород вищого ґатунку.

Про це повідомляється на сайті Паралімпійських ігор-2020.

На початку п’ятого змагального дня “золото” українській збірній принесли стрибунка у довжину Оксана Зубковська та веслувальник Роман Полянський.

40-річна Оксана Зубковська виступає у стрибках у довжину в класі T12 (для людей з вадами зору). Це четверте паралімпійське “золото” для спортсменки, адже вона виграла три попередні Паралімпіади (Пекін-2008, Лондон-2012 та Ріо-2016).

The jumper managed to secure her Paralympic title on her third attempt with 5.54. #ParaAthletics #Paralympics #Tokyo2020

34-річний Роман Полянський виборов золоту медаль у академічному веслуванні класу PR1. Він обійшов суперників на 12 секунд – з результатом 9.48.78 хв.

A nail bitter of a race! Roman Polianskyi of Ukraine established his lead early, but Australia, Spain, and Brazil were in a real fight for silver and bronze.

At the line, Ukraine took gold, Australia silver, and Brazil bronze 💪 pic.twitter.com/gh9q7r3CrX

— World Rowing (@WorldRowing) August 29, 2021