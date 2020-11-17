Матч Швейцария — Украина отменен

Матч шестого тура элитного дивизиона Лиги Наций УЕФА в группе №4 между сборными Швейцарии и Украины, который должен был состояться сегодня, отменен.

Об этом сообщил пресс-атташе сборной Александр Гливинский, передает УНН.

«УЕФА сообщил Украинской ассоциацияи футбола, что «в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины матч Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина не может состояться», — говорится в заявлении на сайте УАФ.

Гливинский отметил, что и УЕФА, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА.

Напомним, что сегодня стало известно о трех положительных тестах на коронавирус среди игроков сборной Украины по футболу.