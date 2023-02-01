Латвія відмовилася відправляти спортсменів на Олімпіаду, якщо в ній візьмуть участь участь громадяни Росії та Білорусі

Латвія не відправлятиме своїх спортсменів на Олімпіаду-2024, в якій братимуть участь громадяни Росії та Білорусі, поки триває війна в Україні. 

Про це заявив представник Олімпійського комітету країни, передає Reuters .

ПРЕЗИДЕНТ МІЖНАРОДНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ТОМАС БАХ, ФОТО GETTY IMAGES

ПРЕЗИДЕНТ МІЖНАРОДНОГО ОЛІМПІЙСЬКОГО КОМІТЕТУ ТОМАС БАХ, ФОТО GETTY IMAGES

«Якщо нам потрібно ухвалити рішення зараз, ми, звичайно, не підемо на такі змагання», – зазначив він, додавши, що ситуація в Україні може змінитись до проведення спортивної події.

25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі, якщо вони дотримуються певних умов. У МОК зазначили, що «жодену спортсмену не можна перешкоджати брати участь у змаганнях лише через його паспорт». Олімпійський комітет Азії (OCA) 26 січня також висловився за послаблення санкцій проти російських та білоруських спортсменів.

Поки МОК планує запросити російських спортсменів на Олімпіаду в Париж, російські загарбники продовжують нищити спортсменів та тренерів України. Чергова втрата – тренер з боксу Олександр Воробйов 

Like

Tags:

You may also like...