Латвія відмовилася відправляти спортсменів на Олімпіаду, якщо в ній візьмуть участь участь громадяни Росії та Білорусі

Латвія не відправлятиме своїх спортсменів на Олімпіаду-2024, в якій братимуть участь громадяни Росії та Білорусі, поки триває війна в Україні.

Про це заявив представник Олімпійського комітету країни, передає Reuters .

«Якщо нам потрібно ухвалити рішення зараз, ми, звичайно, не підемо на такі змагання», – зазначив він, додавши, що ситуація в Україні може змінитись до проведення спортивної події.

25 січня Міжнародний олімпійський комітет закликав спортивні федерації допустити російських та білоруських спортсменів на змагання у нейтральному статусі, якщо вони дотримуються певних умов. У МОК зазначили, що «жодену спортсмену не можна перешкоджати брати участь у змаганнях лише через його паспорт». Олімпійський комітет Азії (OCA) 26 січня також висловився за послаблення санкцій проти російських та білоруських спортсменів.

Поки МОК планує запросити російських спортсменів на Олімпіаду в Париж, російські загарбники продовжують нищити спортсменів та тренерів України. Чергова втрата – тренер з боксу Олександр Воробйов