Поки МОК планує запросити російських спортсменів на Олімпіаду в Париж, російські загарбники продовжують нищити спортсменів та тренерів України. Чергова втрата тренер з боксу Олександр Воробйов 

Відомий український тренер з боксу Олександр Воробйов загинув у районі Вугледару на Донеччині.

Про це повідомляє видання SportArena, друзі й побратими загиблого.

Олександр Воробйов – відомий український тренер з боксу. Його вихованці неодноразово вигравали чемпіонати України у різних вікових категоріях, а також перемагали на міжнародних змаганнях.

Добровольцем воював у зоні АТО у період з 2017-го до 2021-го року, а після початку повномасштабного військового вторгнення Росії вступив до ЗСУ, зазначає Новинарня.

“В мирному житті працював тренером у Чорнобаївському районному центрі дитячої та юнацької творчості. Його дуже любили діти, вихованці спортивного гуртка. Ми зустрічалися на партійних зборах і заходах на Черкащині. Влітку перед війною Олександр Трохимович організував навчально-тренувальний табір на Чорнобаівщині, вдосконалюючи бойові навички воїнів. Роман Сущенко і колеги з Черкащини розповідають, що пан Олександр був надзвичайно скромною людиною. Як більшість українських героїв”, – розповіла про полеглого в бою Ірина Геращенко.

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет закликав допустити представників РФ та Білорусі до міжнародних змагань у нейтральному статусі за умови, що їх не було помічено в активній підтримці війни в Україні.

З критикою на адресу МОК виступили президент України Володимир Зеленський, глава МЗС Дмитро Кулеба та багато інших представників влади та українського спорту.

Але Міжнародний олімпійський комітет прокоментував критичні коментарі від українських чиновників щодо можливого допуску спортсменів із Росії та Білорусі на Олімпіаду-2024 в Парижі в такому дусі:

“МОК рішуче відкидає ці та інші наклепницькі заяви. Вони не можуть бути основою для будь-якої конструктивної дискусії”, – цитує заяву організації Reuters.

Відомо, що як російська так і білоруська влада активно використовують найменші досягнення своїх спортсменів для ведення агрессивної антиукраїнської та антизахідної пропаганди. При тому не має значення, пітримує війну спортсмен чи ні. Останньою такою подією стала перемого білоруски Арини Сабалєнко на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.

Після трансляції півфіналу та фіналу змагань, що піратським методом з’явився в етері національного білоруського телеканалу, що само по собі є порушенням міжнародного права, самопроголошений президент Лукашенко вихваляється перемогою білоруської тенісистки й піднімає келих за її успіх. Його геть не турбує те, що Сабалєнка виступає під нейтральним прапором, як того вимагають міжнародні тенісні організації. Для нього, як у принципі й для багатьох інших, вона представляє білорусь і прославляє саме її.

Відкритий чемпіонат Австралії продемонстрував і інші приклади того, що спортсменів без прапорів ніхто не відокремлює від їхніх країн, зазначає видання SPORT.ua. Вакханалія з російськими прапорами та фотографуваннями на тлі портретів воєнного злочинця путіна, є ще одним аргументом змінити хибні рішення… Ці події яскраво демонструють, що спорт не є «поза політикою». Навпаки, він уособлює собою один із політичних напрямків. Він використовується режимами у власних пропагандистських цілях.

Можна по-різному ставитися до конкретних спортсменів з тих, чи інших держав. Але, як можна сприймати країни-агресори, які заливають Україну кров’ю? Вони мають бути покарані вже сьогодні. Й заборона виступів спортсменів на міжнародних аренах – один із дієвих засобів ізоляції росії та білорусі. Цей засіб необхідно застосувати якомога швидше, замість того, щоб надавати агресорам майданчики задля їхнього самопіару.

З початком повномасштабної війни в Україні частина спортсменів і тренерів вступили у лави української армії. Інша частина застала вторгнення Росії під час наступу та бойових дій на територіях України.

У липні Зеленський оголосив, що за більш, ніж чотири місяці війни загинули 89 спортсменів та тренерів, ще 13 перебували у полоні. А у середині грудня, під час розмови з Бахом, розповів, що кількість загиблих атлетів збільшилася до 184.

“Із лютого 184 українські спортсмени загинули від дій Росії, а сама вона використовує спорт із пропагандистською метою. Сказав про це під час розмови з президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. А також закликав МОК сприяти відновленню зруйнованої Росією спортивної інфраструктури України”, – зазначив президент України.