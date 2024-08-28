Стали відомі пари 1/8 фіналу Кубка України з футболу

28 серпня у київському Будинку футболу пройшло жеребкування 1/8 фіналу Кубка України сезону 2024/2025.

У 1/8 фіналу візьмуть участь 16 команд – 8 переможців третього попереднього етапу та 8 команд УПЛ із найвищим рейтингом за результатами минулого сезону.

Пари 1/8 фіналу Кубка України:

“Юкса” – “Олександрія”

“Шахтар” – “Зоря”

“Ворскла” – “Динамо”

“Рух” – “Карпати”

“Верес” – “Оболонь”

“Полісся” – “Кривбас”

“Вікторія” – ЛНЗ

“Пробій” – “Буковина”

Стадія 1/8 фіналу складатиметься з одного поєдинку, а базовою датою матчів є 30 жовтня.

Нагадаємо, розіграш Кубка України сезону-2021/2022 був перерваний на стадії чвертьфіналів через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, а в сезоні-2022/2023 клуби вирішили відмовитися від проведення турніру.

У сезоні 2023/2024 розіграш Кубка України було відновлено, а переможцем турніру став донецький “Шахтар”, який у фіналі у Рівному обіграв полтавську “Ворсклу” (2:1). // ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ