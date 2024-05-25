Схоже, що український нападник “Жирони” Артем Довбик стане найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії бо конкурент отримав травму

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Схоже, що український нападник "Жирони" Артем Довбик стане найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії бо конкурент отримав травму

У матчі 38-го туру Ла Ліги «Вільярреал» зустрічається «Осасуною». Александр Сорлот, який боровся за нагороду Пічічі (кращого бомбардира Ла Ліги), вийшов у стартовому складі.

На цей поєдинок норвезький форвард мав серйозні плани, щоб обігнати Довбика за кількістю голів у чемпіонаті, адже 24-го травня Артем оформив хет-трик у ворота «Гранади» та очолив гонку бомбардирів, забивши 24 голи, зазначає видання “Трибуна“.

На 12-й хвилині гравці «жовтої субмарини» проводили небезпечну атаку. Мануель Трігерос віддав передачу на Сорлота, який вбігав у штрафний майданчик. Нападник невдало пробив та отримав травму. Вже на 17-й хвилині футболіста було замінено на Луїса Моралеса.

Схоже, що український нападник “Жирони” Артем Довбик стане найкращим бомбардиром чемпіонату, адже найближчим претендентом є Джуд Беллінґем, який забив 19 голів та ще має один матч у запасі.

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