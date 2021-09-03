Украина впервые завоевала паралимпийское «золото» в метании булавы

Украинская спортсменка Зоя Овсий завоевала «золото» на Паралимпиаде в Токио. Украинка принесла Украине историческое «золото» в метании булавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу Паралимпиады-2020.

Овсий завоевала золотую медаль в женском метании булавы в классе F51. «Серебро» завоевала американская Кэсси Митчелл, а вот бронзовую медаль получила представительница Паралимпийского комитета России Елена Горлова.

Украинка с пятой попытки метнула булаву на 25,12 метров, что стало лучшим результатом соревнований.

Это уже четвертая медаль спортсменки на Паралимпийских играх и третья в метании булавы в истории Украины.