Україна отримала чергове «золото» на Паралімпіаді

Плавці збірної України здобули на Паралімпіаді-2024 дві нагороди у плаванні на спині на дистанцію 50 метрів у класі S3 (плавці з незначним порушенням координації у верхній частині тулуба та руках, із сильним ушкодженням решти тулуба та ніг, а також плавці з незначним загальним порушенням та відсутністю кінцівок).

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

У цих змаганнях Денис Остапченко фінішував на першому місці, а Сергій Паламарчук здобув “бронзу”. Друге місце зайняв спортсмен з Німеччини.

На цій Паралімпіаді на Остапченка чекає виступ ще у двох дисциплінах з плавання – зокрема, українець відстоюватиме звання чинного паралімпійського чемпіона на 200-метрівці вільним стилем.

23-річний Денис Остапченко – дворазовий паралімпійський чемпіон Токіо-2020 та Парижа-2024, чотириразовий чемпіон світу 2023 року та чинний чемпіон Європи у 50-метрівці на спині.

35-річний Сергій Паламарчук – бронзовий паралімпійський призер 2016 та 2024 років, чемпіон світу 2015 року в 100-метрівці на спині, чинний бронзовий призер чемпіонату Європи на дистанції 50 м вільним стилем.