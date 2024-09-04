Україна здобула десяте золото на Паралімпіаді-2024

Українці вибороли медалі на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12

Україна здобула золото та срібло на Паралімпіаді в Парижі. На першій та другій позиції фінішували плавці Ярослав Денисенко та Максим Веракса. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Українці вибороли медалі на дистанції 100 метрів вільним стилем у класі S12.

Денисенко був першим завдяки ривку на завершальному з двох басейнів: із четвертого місця виплив на першу сходинку із результатом 53,11 секунди. Він здобув дебютне паралімпійське золото в кар’єрі.

0,53 секунди партнерові поступився Максим Веракса, який першим допливав стартові 50 метрів дистанції. Третій українець у фіналі, Ілля Яременко, фінішував на сьомій сходинці. // Главком