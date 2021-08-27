Українка здобула золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо

Мар’яна Шевчук стала першою в дисципліні пауерліфтинг.

Українка Мар’яна Шевчук стала паралімпійською чемпіонкою в пауерліфтингу у ваговій категорії до 55 кг.

Шевчук випередила представниць Китаю та Туреччини, які стали відповідно срібними та бронзовими призерами.

Наша співвітчизниця принесла друге золото в скарбничку України. Першу золоту нагороду для України виграла Єлизавета Мерешко у плаванні.

Для України це вже 17-та медаль на цих Іграх. Дві золоті нагороди, 9 срібних і 6 бронзових — такий поки що врожай наших спортсменів. // УНІАН