Усик відмовився від титулу IBF на користь бою Джошуа – Дюбуа
Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (22-0, 14 КО) поступиться титулом IBF для поєдинку між тимчасовим володарем титулу Даніелем Дюбуа (21-2, 20 КО) та Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).
Про це український боксер розповів у своїх соцмережах.
“Всім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвімо це моїм подарунком вам для 21 вересня. Слава Богу за все. Слава Україні”, — сказав Усик.
“Пояс IBF — мій подарунок вам на 21.09.2024. Світ любить сильних. Ваш друг, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик”, — йдеться у дописі.
Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді. // УП. ЧемпіонTweet