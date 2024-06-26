Усик відмовився від титулу IBF на користь бою Джошуа – Дюбуа

Абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (22-0, 14 КО) поступиться титулом IBF для поєдинку між тимчасовим володарем титулу Даніелем Дюбуа (21-2, 20 КО) та Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО).

Про це український боксер розповів у своїх соцмережах.

“Всім привіт. Ентоні та Даніель, слухайте, знаю, пояс IBF важливий для вас. Назвімо це моїм подарунком вам для 21 вересня. Слава Богу за все. Слава Україні”, — сказав Усик.

“Пояс IBF — мій подарунок вам на 21.09.2024. Світ любить сильних. Ваш друг, абсолютний чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик”, — йдеться у дописі.

Нагадаємо, Дюбуа достроково переміг Філіпа Хрговича та став тимчасовим чемпіоном світу за версією IBF.

Джошуа у своєму останньому поєдинку брутально розібрався з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. Десятираундовий двобій достроково завершився у другому раунді. // УП. Чемпіон