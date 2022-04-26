В українському футболі достроково визначили чемпіона

У вівторок, 26 квітня, відбулася зустріч представників клубів української Прем’єр-ліги (УПЛ), на якій вони вирішили долю поточного розіграшу турніру.

Про це повідомив журналіст Ігор Бурбас у Telegram.

За його інформацією, всі клуби одноголосно проголосували за те, щоби визнати донецький «Шахтар» чемпіоном країни. Поточна турнірна таблиця УПЛ є підсумковою.

Заявки на участь у єврокубках подали п’ять клубів: «Шахтар» та «Динамо» (Київ) — у Лізі чемпіонів, «Дніпро-1» — у Лізі Європи, «Зоря» (Луганськ) та «Ворскла» (Полтава) — у Лізі конференцій.

Також ухвалено рішення про те, що до Першої ліги не вилітає жодна з команд. Підсумковий наступного сезону буде визначено 25 травня, якщо на той момент будуть такі передумови. // «Апостроф»