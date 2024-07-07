Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту який тримався 37 років (відео)

Ярослава Магучіх Детальніше на ua.tribuna.com: https://ua.tribuna.com/uk/athletics/1000000164272-yaroslava-maguchix-ya-xotela-popytatsya-ustanovit-mirovo/?utm_source=copy

«Я почуваюся фантастично, тому що це був неймовірний стрибок, і мені вдалося це зробити з першої спроби. Це було справді неймовірно, тим більше, що я стрибнула на 2,07 лише з другої спроби, і це вже був мій особистий рекорд.

Мій тренер сказав мені, що, можливо, мені варто зупинитися, оскільки наближаються Олімпійські ігри – звичайно, це важливіше, – але я відчувала, що можу це зробити, і, чесно кажучи, я хотіла спробувати встановити світовий рекорд – і я зробила це з першої спроби.

Звичайно, ми багато працювали з моїми тренерами, дуже багато працювали, а також над відновленням після невеликої травми перед Чемпіонатом Європи. Тепер, коли я здорова, я готова боротися, і я побила особистий світовий рекорд тут, у Парижі, де люди мене дуже підтримували.

Я з нетерпінням чекаю Олімпійських ігор. Я впевнена, що це буде чудове змагання та ще краща атмосфера, але я знаю, що це буде важко, і буде дуже конкурентно. Для такої великої події, як Олімпійські ігри, справді потрібно бути морально сильною, і, як каже мій тренер, це свято, і вам обов’язково потрібно насолоджуватися цим», – сказала Магучіх.