«Золото» у бігу на 400 м (Т12) на Паралімпіаді-2024 завоювала українка Юлія Шуляр

У змаганнях у класі T12, де виступають атлети з порушеннями зору, 27-річна українка пробігла дистанцію за 55,16 секунди, встановивши новий особистий рекорд і вигравши перше місце.

Другу позицію зайняла Айсел Ондер з Туреччини з результатом 55,23 секунди, а бронзову медаль отримала Діпті Джеванджі з Індії, яка подолала дистанцію за 55,82 секунди.

Завдяки цьому досягненню, Україна вже має 40 медалей на Паралімпійських іграх-2024.

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