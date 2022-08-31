1 вересня Місія МАГАТЕ прибуде на ЗАЕС попри намагання окупантів завадити цьому візиту

Місія Міжнародної агенції з атомної енергії на чолі з головою Рафаелем Гроссі 1 вересня має прибути на Запорізьку атомну електростанцію з метою оцінки ситуації на станції та встановлення постійного представництва. Узгоджується маршрут обходу станції із акцентуванням представників МАГАТЕ на об’єктах, що зазнали ураження внаслідок обстрілів.

Наразі можливість прибуття на станцію Місії МАГАТЕ постійно ускладнюється деструктивними діями з боку окупаційної адміністрації міста-супутника станціє Енергодара та самої станції. Зокрема, не припиняються провокативні обстріли як самої станції, так і можливих маршрутів прибуття представників МАГАТЕ.

Співробітники станції зазнають нищівних репресій. Частина працівників, яких окупанти вважають недостатньо «благонадійними» зникли. Їхня доля та поточне місцезнаходження невідомі. Частина співробітників, які з різних причин погодились на співпрацю з окупантами та спеціально підготовлена «масовка» мають створити у членів Місії враження повної підтримки місцевими мешканцями дій окупантів. Наразі з ними працюють російські технологи для відпрацювання сценарію та створення необхідної для кремля «картинки».

У зв’язку з цим закликаємо світову спільноту, всі авторитетні міжнародні організації та уряди сприяти ефективній та об’єктивній роботі Місії МАГАТЕ на ЗАЕС. В ході її роботи мають бути з’ясовані всі обставини, що призвели до виникнення небезпечної ситуації, яка здатна призвести до аварії на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. Місія МАГАТЕ на станції має завершитися створенням постійного представництва організації на ЗАЕС.

Територія станції повинна бути негайно демілітаризована. Після чого буде створено 10-кілометрову зону безпеки та захищений транспортний коридор, яким до ЗАЕС доставлятимуться необхідне обладнання та спеціалісти.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України