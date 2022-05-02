Українці розповіли про катування і приниження у російському полоні

Серед визволених є важкопоранені, з сепсисом, ампутованими кінцівками.

Окупанти везли на обмін важкопоранених українців протягом п’яти годин на вантажних залізничних платформах.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова у Telegram-каналі.

Вона зазначила, що українські громадяни після повернення в Україну в порядку обміну розповідають про приниження та нелюдські умови утримання у російському полоні.

«Серед визволених є важкопоранені, з сепсисом, ампутованими кінцівками. При захопленні у полон, рашисти забирали в українських чоловіків чоботи, наповнювали їх водою і знову взували. Після цього в’язнів змушували лежати обличчям до землі на морозі по три-чотири дні. З обмороженими кінцівками та зав’язаними очима чоловіків переправляли до російських таборів, потім до СІЗО № 1 — тюрми російського міста Курськ, де їм не надавалася жодна медична допомога», — повідомила омбудсмен.

Також, додала вона, українців одягали в форму полонених, підстригли волосся, катували, змушували вчити патріотичні російські пісні та виконувати їх для своїх наглядачів. Допити відбувалися два-три рази на день, після чого чоловіків жорстоко били, а згодом змушували підписати документи про те, що з ними добре поводилися.

«Важкохворих, з ампутованими внаслідок обморожень кінцівками та пальцями ніг, окупанти вирішили обміняти. Через відсутність карет швидкої допомоги, окупанти везли на обмін важкопоранених українців протягом п’яти годин на вантажних залізничних платформах. Рашисти поклали поранених на шосе на ношах», — зазначила Денісова.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення Росії в Україну врахувати ці порушення прав військовополонених громадян України.

Як повідомлялося, 30 квітня з російського полону звільнили 14 українців — 7 військових та 7 цивільних. // УНІАН