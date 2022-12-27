«Вони тут скрізь, як підсніжники»: під Бахмутом ЗСУ ліквідували велику групу «вагнерівців» (відео)

За словами українського воїна, ліквідовано щонайменше 50 найманців.

Воїни підрозділу К-2 54 ОМБр відбили атаку російських найманців ПВК “Вагнер” під Бахмутом. Групу бойовиків ліквідували.

Як зазначають воїни, “вагнерівців” ліквідували бійці другого батальйону бригади під Бахмутом Донецької області, де точаться важкі бої.

На кадрах видно, що воїнам вдалося “мінуснути” групу “вагнерівців”. Захисники жартома називають найманців “підсніжниками”.

“Ось купа валяється. І тут навколо їх, бл*дь, пачками лежать. Може осіб 50-60 десь є. Вони тут скрізь, як підсніжники”, – розповів український воїн за кадром.

На відео видно тіла “вагнерівців”. Очевидно, їх ліквідували на позиціях у посадці.

“Вагнерівці” штурмують фортецю Бахмут

Кілька місяців поспіль тривають безглузді штурми околиць Бахмута та інших населених пунктів Донецької області. Місто штурмують “вагнерівців”, Євген Пригожин кидає у бій завербованих зеків.

Західні аналітики пов’язують таку фанатичність стратегією “вагнерівців”, точніше політичними амбіціями ватажка Євгенія Пригожина. “Кухар Путіна” намагається довести російському керівництву, що саме його найманці є ефективними бійцями, а ще – заручитися підтримкою серед ультраправої аудиторії.

Втім, ПВК несе колосальні втрати. За даними ISW, темп просування російських військ в районі Бахмута, ймовірно, сповільнився останніми днями через втрати “Вагнера”, хоча розмірковувати, чи досяг кульмінації наступ, поки зарано. // УНІАН