Виплата у випадку поранення: як її отримати військовому

З перших днів війни, яку розпочала Росія, на захист нашої країни стало багато військовослужбовців. На жаль, вони часто отримують поранення під час війни. Юристка Діана Скумадчук розповіла про особливості призначення виплати у випадку поранення.

Вона зазначила, що крім одноразової грошової допомоги (ОГД) при встановленні групи інвалідності, Постанова КМУ №975 від 25 грудня 2013 року передбачає одноразову грошову допомогу за втрату працездатності. Для того, щоб отримати таку виплату документів про поранення буде замало.

Обов’язково потрібно пройти медико-соціальну експертну комісію (МСЕК), щоб визначити втрату працездатності військовослужбовця у відсотках. Також важливо розуміти, що від відсотка втрати працездатності буде залежати у якому розмірі можна отримати виплату.

Ось декілька ключових моментів:

розмір допомоги визначається у відсотках від 70-кратного прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

розмір прожиткового мінімум, який застосовується для розрахунків виплати, визначається станом на 1 січня календарного року відповідно до дати, зазначеної в довідці МСЕК.

Наприклад, для розрахунку такої виплати для військовослужбовця, якому був встановлений відсоток втрати працездатності у 2024 році, береться показник станом на 1 січня 2024 року, тобто 3028 грн. Якщо військовослужбовець втратив працездатність на 45 %, тоді сума виплат буде становити – 95 382 грн.

Юристка пояснила, що можливість отримання допомоги має обмежений строк – не пізніше, ніж через 3 роки після отримання висновку медико-соціальної експертної комісії щодо ступеня втрати працездатності.

Якщо виникає необхідність отримання виплати для активних військовослужбовців, то це відбувається за певним алгоритмом:

їм необхідно звернутися з відповідним рапортом до командира військової частини;

після цього військова частина розглядає можливість призначення одноразової грошової допомоги (ОГД);

військова частина передає цей запит до департаменту соціального забезпечення Міністерства оборони;

комісія Міноборони приймає рішення щодо призначення ОГД та повідомляє військову частину, яка зробила запит;

останнім етапом є повідомлення військовослужбовця про прийняте рішення та здійснення виплати ОГД.

У разі, якщо особа, яка вже звільнилася від військової служби, бажає отримати подібну виплату, вона повинна звернутися до територіального центру соціального забезпечення та соціального захисту, де вона перебуває на обліку. Щодо процедури отримання виплати, вона аналогічна тій, яка застосовується до активних військовослужбовців.

Щодо документів, необхідних для подання рапорту/заяви та отримання дозволу на обробку персональних даних, законодавством передбачено чіткий перелік:

документ, що підтверджують особу;

копія довідки з банку із номером банківського рахунку;

копія довідки про обставини отриманого ушкодження;

копія постанови ВЛК про причинний зв’язок ушкодження;

копія довідки МСЕК щодо встановлення втрати працездатності.

Для тих, хто звільнився з Збройних Сил України, додатково до цих документів подається копія витягу з наказу військової частини про виключення зі списків у зв’язку зі звільненням. // Дзеркало тижня