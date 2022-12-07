15 років проведе за гратами держзрадник, який збирав для куратора з РФ дані щодо місць дислокації підрозділів ЗСУ

Вирок суду, яким жителя м. Шостки засуджено за державну зраду, вчинену за попередньою змовою з групою осіб в умовах воєнного стану 5 грудня 2022 року набрав законної сили. Відтак наступні 15 років держзрадник проведе в місцях позбавлення волі (ч. 2 ст. 28/ч. 2 ст. 111 КК України).

Нагадуємо, прокурор у суді довів, що обвинувачений та його знайомий були залучені представником збройних сил російської федерації до конфіденційного співробітництва з метою отримання розвідувальних даних.

Виконуючи вказівки куратора, чоловіки відправляли йому за допомогою одного з месенджерів фото та відео місць дислокації військових підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, кількості їх особового складу, місць дислокації, а також кількості їх військової техніки та її переміщення на території м. Шостка та Шосткинського району Сумської області.

На вирок суду обвинувачений чекав під вартою. Стосовно спільника обвинуваченого до суду направлено обвинувальний акт, триває судовий розгляд. Стосовно куратора з російської федерації триває слідство.

Досудове розслідування стосовно обвинуваченого здійснювалось слідчими Управління Служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури.

Сумська обласна прокуратура