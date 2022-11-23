20 постраждалих, 1 людина загинула: чергові наслідки ракетних атак рашистів на Вишгородщині
Сьогодні, 23 листопада, росія завдала численних ударів по території Київської області.
«Ракетний удар по Київщині. На території одного із районів області зафіксовано влучання у багатоповерхівку.
Почалась пожежа. Поліція працює на місці події, допомагає подолати наслідки ворожих обстрілів», – повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов.
Наразі встановлено 20 осіб, які отримали тілесні ушкодження.
На жаль, 1 людина загинула на місці.
Поліцейські фіксують нищівни наслідки атаки, працівники ДСНС ліквідують пожежу.
Всім постраждалим надається медична допомога.
Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися сигналу повітряної тривоги та негайно прямувати в укриття!
Відділ комунікації поліції Київської областіTweet