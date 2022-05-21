23 лютого Зеленський сказав Дуді, що Росія нападе за кілька годин. А нам не сказав…

Президент Польщі Анджей Дуда розповів, як під час його візиту в Київ 23 лютого український президент Володимир Зеленський сказав, що протягом найближчих кількох годин Росія атакує Україну.

В інтерв’ю виданню Polska Times Дуда сказав, що зустріч із Зеленським за день до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну була для нього дуже зворушливим моментом.

«Я почув [від президента України]: Росіяни думають, що ми не боротимемося, але вони помиляються. У нас є досвідчені бійці, які воюють вісім років і вправні в бою. Це зовсім інша Україна та зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році. Наприкінці Зеленський сказав: Анджею, можливо, ми бачимося востаннє», — розповів він.

Дуда назвав Зеленського своїм другом і заявив, що щиро боявся більше його не почути, а після 24 лютого дзвонив йому щодня.

«Я був у Києві за кілька годин до нападу, ми залишили Україну буквально за кілька годин до цього… На прощання Володимир Зеленський сказав мені, що впевнений, що Україну буде атаковано протягом найближчих кількох годин», — сказав польський лідер. // НВ