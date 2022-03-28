28 березня Повітряні сили ЗСУ знищили 8 літаків, 3 вертольоти та 2 крилаті ракети
Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі ворога.
28 березня Повітряні сили ЗСУ знищили 17 повітряних цілей: 8 літаків, 3 вертольоти, 4 безпілотники та 2 крилаті ракети російських окупантів.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
«Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по бронетехніці та живій силі російських окупантів на різних напрямках», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 27 березня Повітряні сили ЗСУ знищили 4 російські літаки, 1 вертоліт, 2 безпілотні літальні апарати і 2 крилаті ракети. // LB.ua