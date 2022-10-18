425 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Станом на ранок 18 жовтня 2022 року більше ніж 1240 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 425 дітей загинуло та понад 815 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

🔹Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

🔹Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 411, Харківській – 258, Київській – 116, Миколаївській – 77, Запорізькій – 69, Чернігівській – 68, Луганській – 64, Херсонській – 57, Дніпропетровській – 31.

🔹Під час фіксації злочинів, вчинених окупантами на території Донецької області, на місці поховання в смт Новоселівка Краматорського району виявлено тіло 11-річного хлопчика з ознаками насильницької смерті.

🔷Також на місці поховання в м. Лиман на Донеччині виявлено тіло 1-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті.

🔹17 жовтня через обстріл ворогом с. Костянтинівка Донецької області отримала поранення 12-річна дівчинка.

🔹17 жовтня внаслідок обстрілу військами РФ с. Таврійське Запорізької області поранено 12-річного хлопчика.

🔹17 жовтня поблизу с. Діброва Ізюмського району Харківської області 16-річний хлопець наступив на вибуховий пристрій та тяжко травмувався.

🔹16 жовтня внаслідок обстрілу с. Дружелюбівка Харківської області отримав поранення 16-річний хлопець.

🔹Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2663 заклади освіти. 326 з них зруйновано повністю.

🚨Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через єдиний доказовий хаб: warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

👧🏻🧒🏻 «Діти війни» – платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни РФ проти України.

Офіс Генпрокурора