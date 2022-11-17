Після ракетного удару росіян рятувальники вилучили тіла сімох загиблих з-під завалів будинку у Вільнянську

Рятувальники вилучили тіла сімох загиблих з-під завалів чотирьохквартирного будинку у Вільнянську Запорізької області, в який вранці 17 листопада влучила російська ракета.

Про це у Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Раніше в ДСНС повідомляли, що під завалами, ймовірно, знаходяться ще люди, адже у будинку проживало чотири родини – це щонайменше вісім осіб.