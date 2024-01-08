Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт щодо мобілізації: що пропонується

У проєкті пропонується зберегти вік мобілізації на рівні 27 років та вручати повістки виключно особисто

Нардеп та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт щодо мобілізації. Документ у понеділок, 8 січня одержано парламентом.

«Він суттєво покращує те, що подали в Уряді, прибирає найгірші його норми, а також додає ті важливі ідеї, про які нам регулярно говорять захисники», – повідомив депутат.

Основні положення альтернативного законопроєкту:

Вік мобілізації зберегти на рівні 27 років;

Демобілізація (за власним бажанням) військовослужбовців, які під час дії воєнного стану вислужили не менше 24 місяці, з яких вісім місяців у зоні бойових дій;

Закріпити на рівні закону гарантовану щорічну відпустку для військових;

Базова загальновійськова підготовка і базова військова служба проводяться через пів року після припинення або скасування воєнного стану. І вона не може тривати під час можливого наступного воєнного стану більше 12 місяців;

Ширший перелік підстав для звільнення від проходження базової військової служби;

Після оголошення мобілізації чи її продовження громадянин зобов’язаний з’явитись до ТЦК виключно у разі отримання повістки;

Виключено вимогу до громадян віком від 18 до 60 років мати постійно при собі військово-обліковий документ;

Повістки вручаються виключно особисто у спосіб, що дозволяє ідентифікувати особу. Тобто не через електронну пошту чи електронний кабінет;

Електронний кабінет призовника/військовозобов’язаного/резервіста реєструє держава, відомості, необхідні для доступу до електронного кабінету надаються громадянину шляхом вручення повістки;

Збереження чинних на сьогодні підстав відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;

Грошове забезпечення військових повинно бути закріплено на рівні закону;

Передбачено пільгову вислугу років: 1 місяць служби за 3 місяці;

Одноразова грошова допомога сім’ям загиблих військових у розмірі 15 млн грн закріплюється на рівні закону з можливістю донарахування до цієї суми тим, хто до 2022 року отримав допомогу в меншому розмірі;

Виключити статтю про «тимчасові міри, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації», оскільки її норми порушують Конституцію України;

Виключити норми, які перекладають на органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, поліцейських та роботодавців функції ТЦК;

Врегулювання питання дострокового присвоєння чергового військового звання, зокрема, надання можливості у виняткових випадках достроково присвоювати звання втретє;

У бізнесу можна вилучати не більше 30% транспорту, а на ФОП взагалі не поширюється норма про можливість вилучення транспорту;

Квота на бронювання працівників патронатної служби у 25% і в органах місцевого самоврядування у 30%;

Крім того, законопроєкт передбачає вилучення обмеження на вступ до державної служби, поліції і прокуратури лише за умови досвіду військової служби. // Главком