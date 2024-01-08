Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт щодо мобілізації: що пропонується

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У проєкті пропонується зберегти вік мобілізації на рівні 27 років та вручати повістки виключно особисто

Нардеп та ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував альтернативний законопроєкт щодо мобілізації. Документ у понеділок, 8 січня одержано парламентом.

Основні положення альтернативного законопроєкту:

  • Вік мобілізації зберегти на рівні 27 років;
  • Демобілізація (за власним бажанням) військовослужбовців, які під час дії воєнного стану вислужили не менше 24 місяці, з яких вісім місяців у зоні бойових дій;
  • Закріпити на рівні закону гарантовану щорічну відпустку для військових;
  • Базова загальновійськова підготовка і базова військова служба проводяться через пів року після припинення або скасування воєнного стану. І вона не може тривати під час можливого наступного воєнного стану більше 12 місяців;
  • Ширший перелік підстав для звільнення від проходження базової військової служби;
  • Після оголошення мобілізації чи її продовження громадянин зобов’язаний з’явитись до ТЦК виключно у разі отримання повістки;
  • Виключено вимогу до громадян віком від 18 до 60 років мати постійно при собі військово-обліковий документ;
  • Повістки вручаються виключно особисто у спосіб, що дозволяє ідентифікувати особу. Тобто не через електронну пошту чи електронний кабінет;
  • Електронний кабінет призовника/військовозобов’язаного/резервіста реєструє держава, відомості, необхідні для доступу до електронного кабінету надаються громадянину шляхом вручення повістки;
  • Збереження чинних на сьогодні підстав відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації;
  • Грошове забезпечення військових повинно бути закріплено на рівні закону;
  • Передбачено пільгову вислугу років: 1 місяць служби за 3 місяці;
  • Одноразова грошова допомога сім’ям загиблих військових у розмірі 15 млн грн закріплюється на рівні закону з можливістю донарахування до цієї суми тим, хто до 2022 року отримав допомогу в меншому розмірі;
  • Виключити статтю про «тимчасові міри, які можуть бути запроваджені до громадян під час проведення мобілізації», оскільки її норми порушують Конституцію України;
  • Виключити норми, які перекладають на органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, поліцейських та роботодавців функції ТЦК;
  • Врегулювання питання дострокового присвоєння чергового військового звання, зокрема, надання можливості у виняткових випадках достроково присвоювати звання втретє;
  • У бізнесу можна вилучати не більше 30% транспорту, а на ФОП взагалі не поширюється норма про можливість вилучення транспорту;
  • Квота на бронювання працівників патронатної служби у 25% і в органах місцевого самоврядування у 30%;

Крім того, законопроєкт передбачає вилучення обмеження на вступ до державної служби, поліції і прокуратури лише за умови досвіду військової служби. // Главком

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