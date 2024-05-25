500 000! Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 25.05.24
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.05.24 were approximately:
- особового складу / personnel ‒ близько/ about 500080 (+1140) осіб / persons,
- танків / tanks ‒ 7650 (+15) од,
- бойових броньованих машин / APV ‒ 14786 (+11) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 12929 (+27) од,
- РСЗВ / MLRS – 1082 (+2) од,
- засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 814 (+1) од,
- літаків / aircraft – 356 (+0) од,
- гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10414 (+4),
- крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2209 (+0),
- кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17608 (+39) од,
- спеціальна техніка / special equipment ‒ 2104 (+3)
*УВАГА! У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – БпЛА оперативно-тактичного рівня. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.
Дані уточнюються / Data are being updated.
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