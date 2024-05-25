500 000! Генеральний штаб ЗСУ інформує про втрати ворога на 25.05.24

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.05.24 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 25.05.24 were approximately:

  • особового складу / personnel ‒ близько/ about 500080 (+1140) осіб / persons,
  • танків / tanks ‒ 7650 (+15) од,
  • бойових броньованих машин / APV ‒ 14786 (+11) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 12929 (+27) од,
  • РСЗВ / MLRS – 1082 (+2) од,
  • засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 814 (+1) од,
  • літаків / aircraft – 356 (+0) од,
  • гелікоптерів / helicopters – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 10414 (+4),
  • крилаті ракети / cruise missiles ‒ 2209 (+0),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 27 (+0) од,
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 17608 (+39) од,
  • спеціальна техніка / special equipment ‒ 2104 (+3)

*УВАГА! У зв’язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника – БпЛА оперативно-тактичного рівня. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!/ Strike the occupier! Let’s win together! Our strength is in the truth!

Генеральний штаб ЗСУ 

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