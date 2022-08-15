56-річний покидьок закликав захопити Одесу, Харків та Миколаїв

Прихильник «руського міра» публічно вихваляв владу країни-агресора та закликав захопити українські міста. Відповідні публікації чоловік поширював на своїй сторінці у забороненій соціальній мережі «ВКонтакте».

Проросійськи налаштованого пропагандиста викрили співробітники Одеського районного управління поліції № 1.

За місцем мешкання правопорушника поліцейські провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили мобільні телефони та комп’ютерну техніку.

«Правоохоронці провели ряд експертиз та встановили, що розміщений фігурантом контент є таким, що підтримує та виправдовує збройну агресію рф проти України. Чоловіку оголосили підозру в колабораційній діяльності, передбаченій ч.1 ст.111-1 Кримінального кодексу України», – повідомив старший дізнавач райуправління поліції Олег Тимощук.

Одеське районне управління поліції № 1