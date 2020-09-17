Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17 вересня 2020 року

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил повністю контрольована українськими захисниками. Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони, дотримуючись домовленостей, що вступили в дію 27 липня 2020 року, продовжують сумлінно виконувати завдання за призначенням.

Упродовж минулої доби, 16 вересня, у смугах відповідальності наших бригад зафіксовано 2 порушення збройними формуваннями Російської Федерації режиму припинення вогню.

Так, постріл в бік наших позицій з підствольного гранатомета відмічено поблизу Катеринівки, неприцільний вогонь зі стрілецької зброї – у районі населеного пункту Водяне. Ці вогневі провокації противника не становили загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок пострілів немає.

На жаль, у районі Новотошківського загинув один український захисник унаслідок необережного поводження з гранатою.

Від початку поточної доби, 17 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігалася тиша, вогневих провокацій із боку збройних формувань Російської Федерації не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які дії противника.

Слава Україні!

Операція об’єднаних сил / Joint Forces Operation