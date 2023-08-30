82-річна жінка загинула у власному будинку внаслідок російського обстрілу Сумщини

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 30 серпня 2023 року близько 1:00 ночі окупанти з території російської федерації здійснили артилерійський обстріл Шалигінської громади Шосткинського району. Один із снарядів поцілив у приватний будинок у с. Сваркове. Його 82-річна мешканка загинула.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями фіксують наслідки обстрілу. У подальшому матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

Офіс Генпрокурора