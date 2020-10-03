В субботу, 3 октября, армия Азербайджана перешла в масштабное наступление. Позиции Армении атакуют в северной и западной частях непризнанной республики.

Об этом в Facebook сообщила представитель Минобороны Армении Шушан Степанян.

Она сообщила, что на северном и западном направлениях границы Арцаха идут упорные ожесточенные бои.

“Противник, сосредоточив большие силы в этих районах, перешел к атаке. Армянские подразделения пресекают продвижение врага, нанося большие потери”, – сообщила Степанян.

Армянская сторона заявила, что за сегодня были сбиты три самолета Военно-воздушных сил Азербайджана.

В то же время в Минобороны Азербайджана обнародовали собственные подсчеты подбитой техники противника во время боев в Нагорном Карабахе.

“Сегодня азербайджанская армия продвинулась в определенных направлениях, очистив территорию от войск противника, освободив новые базы”, – сказано в сообщении.

Также в ведомстве сообщили, что с 27 сентября по 2 октября 20:00 общие потери противника составляют: до 230 танков и другой бронетехники; 250 артиллерийских орудий, реактивных гранатометов, минометов; 38 средств ПВО; 10 командно-диспетчерских и командно-наблюдательных пунктов; 7 складов боеприпасов; более 130 автомобилей; 1 зенитный ракетный комплекс С-300.

В то же время в ОБСЕ призвали к немедленному прекращению огня, в частности в гуманитарных целях, чтобы забрать тела погибших.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха: что происходит?

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. #Буквы рассказывали историю конфликта.

27 сентября этого года стало известно об обстрелах в районе Нагорного Карабаха. Стороны обвиняли друг друга в вооруженных провокациях.

В частности, министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что Азербайджан начал воздушную и ракетную провокацию в направлении Нагорного Карабаха.

В свою очередь власти Азербайджана сообщили, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии вдоль линии фронта. Сообщалось о гибели и ранении гражданского населения и военнослужащих.

В настоящее время власти Армении ввели военное положение и объявили всеобщую мобилизацию.

Ранее военное положение ввел Нагорный Карабах. Лидер непризнанной республики Араик Арутюнян объявил всеобщую мобилизацию лиц старше 18 лет.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября объявил о частичной мобилизации в стране.

29 сентября в министерстве обороны Армении заявили об участии турецких самолетов в атаке на армянские населенные пункты. Турция отрицает свое участие в конфликте.