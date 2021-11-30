Артобстріл та поранення мирного жителя Станиці Луганської – розпочато кримінальне провадження (фото)

Прокурори Управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури розпочали кримінальне провадження за фактом обстрілу околиць мирного селища Станиця Луганська Щастинського району.

Протиправні дії незаконних збройних формувань окупаційної адміністрації Російської Федерації в Луганській області кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними слідства, ввечері 29 листопада 2021 року представники НЗФ РФ відкрили вогонь по мирним жителям населеного пункту із застосуванням важкої артилерії. Внаслідок обстрілу також виведено з ладу електротрансформатор та лінію електропередач – без світла залишилося більше тисячі людей. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, у тому числі житловий будинок та транспортний засіб.

Один зі снарядів влучив в адміністративну будівлю Новокіндрашівської станції колії регіональної філії «Донецька залізниця» АТ «Укрзалізниця». Осколкове поранення в голову отримав її працівник, який знаходився у приміщенні. Стан цивільної особи є стабільним, його життю нічого не загрожує.

У ході документування наслідків артилерійського обстрілу, яке проводили прокурори спільно зі слідчими СБУ вилучено осколки боєприпасів, що попередньо віднесені до калібру 122 та 152 мм. Вилучене буде направлено для проведення експертизи.

Незаконні дії НЗФ, контрольованих РФ, становлять пряму загрозу життю й здоров’ю мирного населення, суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, а саме статті 52 Додаткового протоколу І до Женевської конвенції від 12.08.1949, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів та статті 25 розділу І частини ІІ Гаазької конвенції від 18.10.1907, що вказує на порушення законів та звичаїв війни.

Наразі у кримінальному провадженні встановлюються усі обставини вчинення злочину.

Досудове розслідування доручено слідчим 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури