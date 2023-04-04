Атака «шахедів» на Одещину: речник ОВА повідомив про влучання по підприємству

У ніч на 4 квітня російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе типу Shahed-136/131.

Було влучання по підприємству, повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, пише УНН.

“Одещина: “шахедна” ніч. З 17 дронів – камікадзе Сили протиповітряної оборони знищили 14: 13 – в небі Одещини, 1 – над Миколаївщиною. Влучанням по одному з підприємств на Одещині спричинено пожежу, яку до ранку рятувальникам вдалося ліквідувати. Попередньо, без людських втрат”, – написав Братчук.