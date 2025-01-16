«Азовці» взяли в полон 23 росіян на Торецькому напрямку

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Характерно, що рашисти виглядають до полону так, як наші герої — після.

Про це повідомили пресслужба “Азова“, Нацгвардія.

Зазначається, що 23 росіянина здалися добровільно, їх знайшли у підвалах під час штурмів.

 

Полонені перебувають у задовільному стані та адекватних умовах утримання.

Російських військових передадуть відповідним службам, щоб обміняти на полонених українських захисників. // Главком

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