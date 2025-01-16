«Азовці» взяли в полон 23 росіян на Торецькому напрямку
Характерно, що рашисти виглядають до полону так, як наші герої — після.
Про це повідомили пресслужба “Азова“, Нацгвардія.
Зазначається, що 23 росіянина здалися добровільно, їх знайшли у підвалах під час штурмів.
📍Торецький напрямок 🇺🇦
Воїни 12 бригади Нацгвардії «Азов» взяли у полон одразу 23 (!) загарбника-невдахи і змонтували невеличке «мотиваційне» відео для країни-агресора.
Цікаво, що багато російських полонених виглядають до полону так, як наші герої — після 🤔
📹: @azov_media pic.twitter.com/sE00z6HM2Z
— НГУ (@ng_ukraine) January 15, 2025
Полонені перебувають у задовільному стані та адекватних умовах утримання.
Російських військових передадуть відповідним службам, щоб обміняти на полонених українських захисників. // ГлавкомTweet