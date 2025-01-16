«Азовці» взяли в полон 23 росіян на Торецькому напрямку

Характерно, що рашисти виглядають до полону так, як наші герої — після.

Про це повідомили пресслужба “Азова“, Нацгвардія.

Зазначається, що 23 росіянина здалися добровільно, їх знайшли у підвалах під час штурмів.

📍Торецький напрямок 🇺🇦 Воїни 12 бригади Нацгвардії «Азов» взяли у полон одразу 23 (!) загарбника-невдахи і змонтували невеличке «мотиваційне» відео для країни-агресора. Цікаво, що багато російських полонених виглядають до полону так, як наші герої — після 🤔 📹: @azov_media pic.twitter.com/sE00z6HM2Z — НГУ (@ng_ukraine) January 15, 2025

Полонені перебувають у задовільному стані та адекватних умовах утримання.

Російських військових передадуть відповідним службам, щоб обміняти на полонених українських захисників. // Главком