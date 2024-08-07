Безлюдна Суджа та різні версії «прориву». Ситуація в Курській області на ранок (карти)

У Росії заявляють, що в Курській області продовжуються бої, які нібито спалахнули в прикордонні ще вчора. Роспропаганда стверджує, що українські військові вже “зайняли” кілька населених пунктів, а місто Суджа майже повністю евакуйоване.

Про те, що відбувається в Курській області станом на зараз пише РБК-Україна .

Бої тривають: що відбувається в Курській області

Вранці російські Telegram-канали масово почали поширювати інформацію про те, що ЗСУ нібито зайняли прикордонні села Миколаєво-Дар’їно, Дар’їно та Свердликове. Загалом російські воєнкори заявили про так звані атаки українських сил з таких напрямків:

з КПП “Суджа” (на кордоні на північний схід від міста Суми вздовж траси Н-07/Р-200) у напрямку Суджі та Олешні;

з боку села Новеньке Сумської області (на північний схід від КПП “Суджа” та м. Суми) в напрямку Миколаєво-Дар’їно Курської області.

Крім того, воєнкори стверджують, що українські війська нібито продовжують просування до Суджі, а саме місто фактично евакуйоване.

За даними Readovka, щонайменше 70 осіб до вечора перебували у пунктах тимчасового розміщення в Курській області. Ворог заявляє, що українська сторона “продовжує підтягувати резерви”. Мовляв, велика кількість української ППО, що ускладнює роботу росавіації.

Близький до Міноборони Росії Telegram-канали “Рыбарь” пише про напружену ситуацію в хуторі Олешня – там російські війська практично в повному оточенні та не мають переваги у чисельності. Також росіяни заявляють про “скупчення українських сил” у Юнаківці.

Евакуація в Суджі, обстріли

Тим часом у місцевих пабліках збільшується кількість прохань про допомогу в евакуації родичів з населених пунктів, які залишилися без зв’язку. Місцева влада закликає здавати донорську кров. Так, виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов написав у Telegram, що “регіон протистоїть атакам”, а екстрені служби “переведені на посилений режим роботи”.

Що стосується обстрілів, то вночі, за повідомленнями місцевої влади, над Курською областю було “збито дві ракети та чотири безпілотники”. Усього за ніч ракетну небезпеку в регіоні оголошували двічі. Російські Telegram-канали пишуть, що кількість постраждалих від обстрілів зросла до 28.

Зауважимо, що паралельно цьому росіяни скаржаться й на обстріли в інших регіонах. Зокрема, в Шебекіно Бєлгородської області два дрони влучили в багатоквартирний будинок, сталася пожежа. Два дрони також атакували Воронеж, там пошкоджено фасад багатоповерхівки та автомобілі.

ISW: Росіяни заплутались у версіях подій

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни помітили різні версії Міноборони РФ та місцевої влади стосовно того, що відбувається у Курській області. Зокрема, Смирнов та кілька російських воєнкорів повідомляли, що в прикордонних районах Суджанського і Кореневського районів Курської області “тривають бої”, всупереч заявам російського Міністерства оборони й ФСБ, які переконували, що нібито спроби “прориву” відбито.

Крім того, Міноборони РФ і ФСБ стверджували, що вчора нібито було відбито “кілька рейдів, які здійснили сили ЗСУ”, оснащені танками та бронетехнікою розміром приблизно до батальйону.

В ISW звертають увагу, що геолокаційні кадри показують пошкоджену і покинуту бронетехніку приблизно за 7 кілометрів на північ від міжнародного кордону на захід від Любимівки (Курська область). І хоча російські джерела стверджують, що “на кадрах видно українську техніку”, в ISW акцентують, що не можуть це підтвердити чи спростувати.

Нагадаємо, ще вчора місцева влада та так звані росвоєнкори повідомили, що підрозділи Сил оборони України нібито “прорвали” кордон у Курській області, яка межує із Сумською. Все це відбулося на тлі масованого обстрілу міста Суджа. Ворожі ресурси визнають, що російська армія вже зазнала втрат, йдеться про живу силу, техніку та авіацію, а також захоплених в полон строковиків. На тлі чого Міністерство оборони РФ заявило про відправку своїх резервів на кордон у Курській області.