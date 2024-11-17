Безпілотники атакували машинобудівний завод в російському Іжевську

Вранці, 17 листопада, у російському місті Іжевськ пролунали вибухи.

За словами голови Удмуртії Олександра Бречалова, БПЛА впав на вулиці Леніна — за адресою цеху машиностроїтельного заводу «Купол», де виробляють ЗРК і, за даними Reuters, збирають дрони «Гарпія».

«У цеху вибило вікна, постраждав один чоловік — його відвезли до лікарні. Також про атаку дронів повідомляють уфімські паблики, офіційної інформації з цього приводу немає», – написав Телеграм-Канал «Кримський вітер». // Главком