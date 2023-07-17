Південна Корея спорядить Україні більше обладнання для розмінування

Південна Корея надасть Україні більше обладнання для розмінування, повідомив південнокорейський посадовець 16 липня після візиту президента Юн Сук Йоля до Києва, де він пообіцяв збільшити військову та гуманітарну допомогу у боротьбі з Росією.

Про це повідомляє Reuters.

Так, заступник радника Юна з національної безпеки Кім Те Хьо заявив, що Південна Корея планує збільшити постачання обладнання для розмінування, оскільки потреба України в них була оцінена як “надзвичайно величезна”.

Юн пообіцяв збільшити допомогу під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленським 15 липня під час раптового візиту до Києва після участі в саміті НАТО в Литві та відвідування Польщі, де він висловив солідарність з Україною.

Південна Корея є союзником США та великим експортером зброї, але країна чинить опір тиску Заходу в необхідності озброїти Україну безпосередньо, посилаючись на ділові зв’язки з Росією та вплив Москви на Північну Корею.

На пресконференції після суботньої зустрічі Юн зауважив, що Південна Корея розширить масштаб військових постачань Україні цього року після минулорічного спорядження нелетальних товарів, таких як бронежилети та шоломи.

“Ми сподіваємося, що цього року рівень нашої допомоги буде набагато більшим”, – заявив Юн Сок Йоль.

Також він зазначив, що минулого року уряд Республіки Корея виділив 100 млн доларів на підтримку України. Цього року ця підтримка становитиме 150 млн доларів.

Юн Сок Йоль додав, що уряд Республіки Корея також розгляне можливість надання Світовим банком 10 млн доларів на підтримку України. // Букви