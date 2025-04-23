Безпілотникики атакували завод з виробництва «Шахедів» у російському Татарстані

На території Татарстану у місті Єлабуга РФ безпілотникики атакували завод з виробництва “Шахедів” (“Герань-2”), який знаходиться в особливій економічній зоні “Алабуга”.

Про це повідомляють “Настоящее время”, Telegram-канали “Сирена”, Mash, Astra, мер Єлабуги у Telegram

Повідомляється, що над містом російська протиповітряна оборона збила щонайменше чотири БпЛА.

Мер міста Рустем Нурієв і Міноборони Росії заявив про збиття одного безпілотника. За його словами жертв і постраждалих немає.

В Міноборони РФ також повідомили, що “засобами ППО було знищено безпілотний літальний апарат літакового типу на території Єлабузького району”. Руйнувань начебто не було зафіксовано.

Загрозу атаки безпілотників свою роботу обмежували аеропорти Казані та Нижньокамська. Зараз обмеження знято.

Як нагадує “Сирена”, особлива економічної зони “Алабуга” розташована в Татарстані за 10 кілометрів від міста Єлабуга. Раніше “Алабугу” атакували у квітні 2024 року – тоді це був перший випадок, коли коли колись українські дрони пролетіли понад 1200 кілометрів до цілі.

За даними The Wall Street Journal, завод в особливій економічній зоні Росії “Алабуга” у Татарстані, який на початку квітня 2024 року атакували українські дрони, має виготовляти 6 тисяч “Шахедів” щороку. // УП