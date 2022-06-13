Бійці 81-ї бригади знищили батарею РСЗВ «Ураган» і підрозділ МТЗ (відео)

У ролику помітно, як палають щонайменше сім одиниць техніки.

Воїни 81-ї окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ завдали суттєвого удару по окупантам. Вони підірвали батарею РСЗВ «Ураган» разом з підрозділом матеріально-технічного забезпечення.

Про успішну роботу 81-ї бригади розповіли в прес-центрі Генштабу Збройних сил України.

«Ефективне застосування артилерії 81 окремой аеромобільной бригадой ДШВ ЗС України щодо знищення батареї РСЗВ БМ-27 «Ураган» разом зі спеціальними машинами та підрозділом матеріально-технічного забезпечення зс рф, де окупанти в польових умовах заправляли та обслуговували військову техніку», — написали в Генштабі.

До посту прикріпили ролик, в якому демонструються наслідки удару. На відео помітно як мінімум сім знищених одиниць техніки. Серед них є «Урагани» і автокран.

УНІАН