Бійці Нацгвардії вогнем з гаубиць М777 знищили російські «Гради» (відео)
Ворожі РСЗВ виявили на Сєвєродонецькому напрямку.
Українські бійці майстерно знищили Російські установки «Град» в Луганській області. Окупанти застосовували їх для обстрілу Сєвєродонецька та інших населених пунктів.
Про це повідомило командування Сил Спеціальних Операцій ВСУ.
Українська розвідка на Сєвєродонецькому напрямку виявила кілька установок «Град», з яких обстрілювали Сєвєродонецьк, Інші населені пункти, а також позиції Збройних сил України.
Артилеристи Нацгвардії за допомогою західних гаубиць М777 точним вогнем знищили три російські РСЗВ, а ще одну пошкодили. // УНІАНTweet