Бійці Нацгвардії вогнем з гаубиць М777 знищили російські «Гради» (відео)

Ворожі РСЗВ виявили на Сєвєродонецькому напрямку.

Українські бійці майстерно знищили Російські установки «Град» в Луганській області. Окупанти застосовували їх для обстрілу Сєвєродонецька та інших населених пунктів.

Про це повідомило командування Сил Спеціальних Операцій ВСУ.

Українська розвідка на Сєвєродонецькому напрямку виявила кілька установок «Град», з яких обстрілювали Сєвєродонецьк, Інші населені пункти, а також позиції Збройних сил України.

Артилеристи Нацгвардії за допомогою західних гаубиць М777 точним вогнем знищили три російські РСЗВ, а ще одну пошкодили. // УНІАН