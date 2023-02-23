Білоруські посіпаки кремля відзначилися ганебними поправками до проекту резолюції ГА ООН щодо України

Мінськ поміж іншого пропонує вилучити з тексту згадки про провину Росії у війні і виведення іі військ з України.

Білорусь внесла низку поправок до проекту резолюції Генасамблеї ООН, приуроченого до річниці початку повномасштабної війни Росії проти українського народу. Документи зареєстровані в електронній бібліотеці ООН, повідомляє білоруська редакція “Радіо Свобода“.

Згідно з поправками, в Мінську хочуть виключити з документа вимогу про негайне виведення російських військ з території України.

Так, Білорусь запропонувала виключити з резолютивної частини вимогу про те, щоб “РФ негайно, повністю і беззастережно вивела всі свої збройні сили з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів”.

Також Мінську не подобається формулювання в преамбулі “через рік після початку повномасштабного вторгнення в Україну”. Крім того, слова про удари РФ пропонується замінити на “…військові дії на території України”.

У другому документі Білорусь хоче згадати західну допомогу Україні, яка нібито заважає припиненню війни, а також прописати “законні побоювання” РФ, які нібито і стали причиною початку повномасштабної війни.

Постійний представник Білорусі Валентин Рибаков на засіданні Ради Безпеки ООН 17 лютого дав зрозуміти, що країна не підтримає резолюцію в разі, якщо ці “поправки” не будуть внесені.

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З самого початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Білорусь стала плацдармом для завдання російських ударів по нашій території. Також представники РБ блокують всі ініціативи на підтримку України на міжнародних майданчиках. // УНІАН